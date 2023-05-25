Сыктывкарского правозащитника приговорили к шести годам колонии по делу о призывах к терроризму. Его завели из-за трех комментариев во «ВКонтакте»

2-й Западный окружной военный суд приговорил сыктывкарского активиста и правозащитника Андрея Ивашева к шести годам колонии по делу о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), сообщает издание «7×7».

Суд также назначил Ивашеву назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщили его сторонники. Ранее прокурор запросил для активиста восемь лет лишения свободы.

Поводом для уголовного дела в отношении Ивашева стали три комментария в группах во «ВКонтакте», в которых, по мнению следствия, активист призвал к убийству главы региона Владимира Уйбы. Эти комментарии Ивашев, как утверждается, написал в 2020 году. Все три заканчивались фразой «расстрелять *****», сообщало «Собрание общественности республики Коми».

Изначально, пишет «ОВД-Инфо», Ивашева обвиняли по статье о призывах к экстремизму в интернете (часть 2 статьи 280 УК РФ), но позже суд переквалифицировал статью на призывы к терроризму.

Ивашев не признал вину и связал свое преследование с правозащитной деятельностью. Соратники активиста говорили, что российские власти решили «добить его окончательно». По словам координатора «Собрания общественности республики Коми» Алексея Колегова, Ивашев — «инвалид и пенсионер».

Активист проходит фигурантом еще двух дел, поясняет «ОВД-Инфо». В 2021 году у него прошли обыски обыски по статьям о возбуждении ненависти и вражды (статья 282 УК) и неуважении к суду (статья 297 УК). По данным «Сибирь. Реалии», поводом для дел стали комментарии Ивашева о местной судье и президенте РФ Владимире Путине.

«ОВД-Инфо» пишет, что дело о неуважении к суду возбудили из-за того, что активист, по версии следствия, грубо общался с судьей на заседании, где представлял интересы женщины с инвалидностью.