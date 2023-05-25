Россия объявила о закрытии генконсульства Швеции в Петербурге и высылке пяти шведских дипломатов

МИД России объявил персонами нон грата пятерых шведских дипломатом. Кроме того, с 1 сентября 2023 года решено закрыть генконсульство РФ в шведском Гетеборге и отозвать с этой же даты согласие на работу генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс».

Такое решение, объявило российское внешнеполитическое ведомство, принято после того, как Швеция 25 апреля выслала пятерых сотрудников российских дипучреждений.

«Эти действия шведских властей еще более усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся русофобской кампании в Швеции», — говорится в заявлении МИД РФ.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, объясняя решение о высылке российских дипломатов, говорил, что им было предписано покинуть страну из-за «деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом». Как правило, такая формулировка означает, что дипломатов заподозрили в шпионаже.