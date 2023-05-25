Полицейский из Австралии применил электрошокер против 95-летней женщины с деменцией. Она приближалась к нему на ходунках с ножом в руке. Спустя неделю она умерла

В больнице в Австралии умерла 95-летняя Клэр Ноулэнд, получившая черепно-мозговую травму после того, как полицейский применил против нее электрошокер, сообщает ABC News.

Ноулэнд была госпитализирована в критическом состоянии 17 мая. По данным ABC News, в тот день в полицию поступил вызов из местного дома престарелых по поводу женщины, вооруженной зазубренным ножом для стейков.

Прибывшие на место полицейские пытались уговорить Ноулэнд, у которой диагностирована деменция, бросить нож, но она отказалась, после чего стала приближаться к полицейским. Тогда один из них выстрелил в женщину из тазера — электрошокера, который действует на расстоянии. Ноулэнд упала и получила травму черепа.

Заместитель комиссара Нового Южного Уэльса Питер Коттер заявил: «Когда ее ударили шокером, она приближалась к полицейским. Справедливости ради нужно отметить, что делала она это в медленном темпе. У нее были ходунки. Но также у нее был и нож». Коттер добавил, что полиция начала расследование по факту произошедшего.

Полицейскому Кристиану Уайту, применившему шокер, предъявлено обвинение по трем статьям, в том числе о причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности. Он был отстранен от службы и предстанет перед судом 5 июля.