Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что получил тяжелое ранение в Донбассе. Он не уточнил, когда это произошло

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что получил тяжелое ранение в Донбассе — осколок мины попал ему под сердце. Когда именно это произошло, Буданов не уточнил.

«Его [осколок] нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то пять километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно», — рассказал Буданов в интервью изданию NV (цитата по УНИАН).

По его словам, всего у него было три ранения.

Кирилл Буданов возглавляет ГУР с 2020 года. Он участвовал в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года.

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