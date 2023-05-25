Глава Севастополя заявил об отбитой атаке беспилотников

Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев написал в телеграме, что в ночь на 25 мая город подвергся атаке беспилотников, которая была успешно отражена.

В районе из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами .

Никакие объекты в городе не пострадали, добавил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, сообщил, что беспилотники были замечены не только в Севастополе, но и в других частях аннексированного полуострова. Всего, по его словам, шесть беспилотников были «заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО».