Мобильные устройства Apple как минимум 12 журналистов и правозащитников из Армении были взломаны с помощью шпионской программы . Об этом говорится в совместном расследовании международной некоммерческой организации Access Now, армянской IT-группы CyberHUB-AM, исследовательского центра Citizen Lab университета Торонто, лаборатории безопасности правозащитной организации Amnesty International и независимого исследователя мобильной безопасности Рубена Мурадяна.

Взломы устройств были задокументированы в период с октября 2020-го по декабрь 2022 года. Как рассказали «Медузе» в организации Access Now, занимающейся защитой цифровых гражданских прав по всему миру, косвенные данные свидетельствуют о том, что взломы могут быть связаны с военным конфликтом между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Это первое задокументированное свидетельство использования шпионского ПО Pegasus в контексте международной войны, утверждается в расследовании.

Семеро пострадавших от взломов публично назвали свои имена. Это:

Анна Нагдалян — бывший пресс-секретарь МИД Армении. Сейчас работает в НКО, название которой не раскрывает, чтобы не привлекать к ней внимания;

Карлен Асланян — журналист армянской службы «Радио Свобода»;

Астхик Бедевян — журналист армянской службы «Радио Свобода»;

Рубен Меликян — адвокат, правозащитник неправительственной организации «Путь права», бывший уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе;

Варужан Гегамян — политолог-тюрколог, профессор Ереванского государственного университета;

Самвел Фарманян — сооснователь телеканала ArmNews, закрытого в феврале 2022 года;

Кристинне Григорян — бывшая уполномоченная по правам человека Армении, подавшая в отставку в начале 2023 года.

Пятеро остальных, чьи устройства Apple также были заражены Pegasus, пожелали сохранить анонимность по личным и профессиональным причинам. Среди них — два журналиста, активист, представитель армянского гражданского общества, а также представитель ООН, не получивший согласия работодателя на то, чтобы выступать в публичном поле.

Кроме того, еще многие другие представители гражданского общества Армении, например, журналист Общественного телевидения Виталий Григорян, получали уведомления от Apple, что их устройства могут быть заражены шпионским ПО. Однако авторы расследования еще окончательно это не подтвердили из-за отсутствия доступа к данным на их устройствах.

В 2021 году Apple заявляла, что устранила уязвимость, позволявшую взламывать устройства с помощью шпионской программы Pegasus. Вирус проникал в устройства через iMessage и не требовал для работы никаких действий со стороны пользователя. Корпорация также подала иск к израильской NSO Group, разработавшей Pegasus. Apple обвинила NSO в том, что разработчик использует свое программное обеспечение для слежки за пользователями.

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