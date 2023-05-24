Белгородский губернатор сообщил об атаках беспилотников на область

В ночь на 24 мая Белгородская область подверглась «большому количеству» атак беспилотников, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания», — написал чиновник в телеграме.

По словам губернатора, в Грайворонском округе, куда 22 мая вторгалась группа «украинских диверсантов», поврежден газопровод и начался пожар.

В поселке Томаровка Яковлевского округа за ночь дважды были сброшены с дронов взрывные устройства на административные здания. Возгораний, погибших и пострадавших нет, у зданий повреждена кровля, рассказал Гладков. В Новой Таволжанке с беспилотника сбросили взрывное устройство над частным жилым домом, оно не взорвалось.

Село Терезовка Шебекинского округа попало под обстрел ВСУ, также сообщает губернатор. В результате один местный житель получил ранение нижних конечностей.

После атаки «диверсантов» 22 мая, по данным Гладкова, в больницах остаются девять человек, трое из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По утверждению властей Белгородской области, 22 мая в села Грайворонского городского округа вошла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Сообщалось о боях в населенных пунктах Глотово, Козинка и Гора-Подол.

Ответственность за акцию взяли на себя легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, воюющие на стороне ВСУ. В офисе президента Украины заявляли, что «с интересом наблюдают за событиями в Белгородской области, но не имеют к ним непосредственного отношения».

23 мая Минобороны РФ отчиталось, что военные «заблокировали и разгромили» украинских «диверсантов». По утверждению ведомства, были убиты более 70 участников нападения, а также уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

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