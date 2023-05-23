«Вы еще будете мучиться со мной очень долго». Лукашенко объяснил «аденовирусом» свое недельное отсутствие на публике

Александр Лукашенко заявил, что несколько дней не появлялся на публике из-за того, что у него был .

«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус», — рассказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что обычно аденовирусная инфекция «лечится три дня», но у него не получалось пройти лечение из-за напряженного графика: «То в Москву, то в Ленинград, то субботники, то в Гродно попер меня на площадь обниматься с этими девчонками, то в Гомель к [главе региона Ивану] Крупко — все это накопилось».

Лукашенко отметил, что «не собирается» умирать. «Вы еще будете мучиться со мной очень долго, — сказал он.

Лукашенко не появлялся на публике с 9 по 15 мая. В День Победы он присутствовал на параде в Москве и на церемонии возложения цветов в Минске, однако пропустил другие протокольные мероприятия. 14 мая он не появился на праздновании Дня флага, герба и гимна Беларуси. Крупнейшее независимое белорусское издание «Зеркало» охарактеризовало ситуацию как «аномальную».

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