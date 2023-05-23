Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что у него есть много вопросов к министерству обороны в связи с атакой вооруженной группировки на приграничные районы. Это произошло во время прямого эфира во «ВКонтакте».

Один из зрителей задал губернатору вопрос, почему несмотря на заверения властей, что «все под контролем», «противник доходит до райцентра практически на танках». «Почему дырявая граница? Разве нельзя попросить Минобороны усилить безопасность региона, если у нас все плохо?», — спросил зритель.

В ответ Гладков заявил, что «согласен» с автором вопроса и что власти должны обеспечивать безопасность жителей региона.

Я с вами согласен, у меня еще больше вопросов, чем у вас, к министерству обороны. Поэтому я не хочу комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Нужно сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены. Обеспечение безопасности жителей Белгородской области — это главная задача, которую должны нести все силовые структуры.

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