Банк «Тинькофф» с 23 мая начинает выпуск карт китайской платежной системы UnionPay для всех своих клиентов. «Виртуальная карта абсолютно бесплатная, физическая — 1000 рублей», цитирует РБК сообщение службы поддержки банка. Карты UnionPay будут выпускаться как дополнительные к имеющимся у клиентов.

При этом в службе поддержки предупредили, что такие карты не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле. В других странах, например, в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также во многих государствах Азии, Африки и Южной Америки картами UnionPay от банка «Тинькофф» можно будет расплачиваться и снимать с них деньги в банкоматах.

UnionPay — единственная международная платежная система, которая продолжает работать в России.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину другие международные платежные системы, в том числе Visa и Mastercard перестали работать с российскими банками. В РФ карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжают работать, так как платежи обрабатывает Национальная система платежных карт, но расплатиться ими за пределами страны невозможно.

«Тинькофф» с февраля 2023 года находится под санкциями Евросоюза, в мае ограничительные меры в отношении банка также ввела Великобритания.

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