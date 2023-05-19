Великобритания ввела санкции против «Северстали» и «Тинькофф» и запретила импорт российских алмазов

Власти Великобритании объявили о новом пакете санкций против России в ответ на ее военное вторжение в Украине.

В санкционный список добавили 86 физических лиц и компаний, связанных с энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России.

В частности, под ограничения попали «Северсталь», АФК «Система», золотодобывающая компания «Полюс», «Русская медная компания» и ее основатель Игорь Алтушкин, девять связанных с Росатомом компаний, «Дом.РФ», Металлинвестбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов, Тинькофф-банк, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин, 13 членов совета директоров «Газпром нефти» и пять членов совета директоров «Транснефти».

Ранее на саммите G7 в Хиросиме премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что его страна вводит запрет на импорт российских алмазов. Кроме того, будет запрещен импорт российских металлов, включая алюминий, никель и медь.

Новый пакет санкций также анонсировали США. В него войдут около 300 физлиц, компаний, судов и самолетов, а также будут введены экспортные ограничения в отношении 70 компаний из России и третьих стран.

Главные новости дня

Война Четыреста пятидесятый день. Онлайн «Медузы»

Главные новости дня

Война Четыреста пятидесятый день. Онлайн «Медузы»