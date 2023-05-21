В Германии начали расследование после публикаций о возможном отравлении российских активистки и журналистки в Берлине
Управление уголовной полиции Берлина начало расследование предполагаемого отравления двух участников конференции российских оппозиционеров, которую в конце апреля 2023 года Михаил Ходорковский организовал в столице Германии.
Полиция сообщила о начале расследования в ответ на соответствующий запрос немецкого издания Welt Am Sonntag. Подробности о ходе разбирательств и его фигурантах ведомство не раскрыло.
16 мая российское издание «Агентство» сообщило, что на симптомы отравления и проблемы со здоровьем пожаловались глава фонда «Свободная Россия» Наталия Арно и одна из российских журналисток, недавно покинувшая родину. Обе они принимали участие в берлинской конференции оппозиции.
При этом журналистка, имя которой «Агентство» не раскрыло, сообщила, что ее симптомы, «возможно, появились еще до конференции». Об их характере и последующем лечении она говорить отказалась.
В своем материале издание объединило эти события с предполагаемым отравлением бывшего посла США в Украине Джона Хербста и проникновением в гостиничный номер расследователя Bellingcat Христо Грозева, предполагая, что к ним причастны люди, которые могут быть связаны с российскими спецслужбами.