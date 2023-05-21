Британский писатель и критик Мартин Эмис умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление жены Эмиса, писательницы Изабель Фонсеки. По ее словам, прозаик умер от рака пищевода в своем доме в Лейк-Уэрте, штат Флорида.

David Levenson / Getty Images

Мартин Эмис родился 25 августа 1949 года в семье британского писателя и литературного критика Кингсли Эмиса. Эмис — младший был одним из самых значимых британских писателей своего поколения, отмечает BBC News. Наибольшую известность он получил в 1980-е.

За дебютный роман «Записки о Рэйчел» (1973) Мартина Эмиса удостоили литературной премии Сомерсета Моэма. Всего писатель опубликовал 15 художественных романов, наиболее известные из которых «Деньги: Записка самоубийцы» (1985) и «Лондонские поля» (1989), а также мемуары «Опыт» (2000), произведения в жанре нон-фикшн, сборники эссе и рассказов.

На 76-м Каннском кинофестивале, который проходит с 16 по 27 мая, показали фильм по романа Мартина Эмиса «Зона интересов».