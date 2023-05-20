Из Тбилиси вылетел первый за четыре года рейс грузинской авиакомпании в Россию

Из Тбилиси утром 20 мая вылетел рейс Georgia Airlines в Москву. Это первый полет грузинской авиакомпании в Россию за четыре года.

Самолет, отмечает РИА Новости, был заполнен примерно на 80%.

Первый рейс из Москвы в Тбилиси совершила 19 мая российская авиакомпания «Азимут». Помимо «Азимута» и Georgia Airlines, разрешение на полеты между странами получила российский перевозчик Red Wings.

В Тбилиси 19 мая прошла акция протеста против возобновления полетов, в которой приняли участие около тысячи человек. По их мнению, это грозит Грузии отказом в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Полеты стали возможны, после того как 10 мая запрет на них отменил президент России Владимир Путин. Он же и ввел его четыре года назад — после того, как в Тбилиси прошли антироссийские акции из-за визита делегации из РФ в местный парламент.