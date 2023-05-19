Минобороны США провело аудит военной помощи, отправленной Украине, и выяснило, что переданные вооружения стоят на 3 миллиарда долларов меньше, чем предполагалось. Об этом рассказали Reuters источники в Пентагона и сенате США.

По словам собеседника из Минобороны США, расхождение возникло из-за того, что для оценки использовалась стоимость новых вооружений, тогда как Украине были переданы хранившиеся у Пентагона запасы, которые были закуплены некоторое время назад, и их стоимость ниже, как минимум с учетом амортизации.

Источники Reuters не исключили, что в ходе дальнейшей проверки стоимость переданных Украине вооружений может оказаться еще меньше. Как отмечает агентство, переоценка теоретически дает возможность властям США отправить в Украину дополнительную военную помощь.

В Конгрессе США, пишет The New York Times, выразили удивление в связи с тем, что Пентагону потребовалось много месяцев на то, чтобы выявить «элементарную и в то же время ключевую ошибку в бухгалтерском учете». Некоторые депутаты предположили, что правительство США пытается таким образом увеличить помощь Украине в рамках уже одобренного Конгрессом финансирования, а не запрашивать дополнительные средства.

Однако, отмечает издание, пока неизвестно, приведет ли переоценка к тому, что Украина сможет получить больше американских вооружений.

Соединенные Штаты — ключевой союзник Украины. С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину США выделили несколько многомиллиардных пакетов помощи Украине, в том числе и военной. По данным Associated Press, на начало апреля американская помощь Украине составляла более 35 миллиардов долларов. После этого были одобрены еще несколько пакетов помощи.

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