«Важные истории» нашли результаты организованного властями РФ опроса студентов. Почти половина назвали ситуацию в стране «кризисом», треть заявила о желании уехать

«Важные истории» обнаружили в публичном доступе результаты опроса об отношении к стране, войне и Владимиру Путину, который провели российские власти в более 500 вузах.

Как обратило внимание издание, на поддомене платформы указаны ведомства, по запросу которых проводилось исследование — Минобрнауки, Минпросвещения и администрация президента. 30 из 500 вузов, которые принимал участия в исследовании, находятся на оккупированных территориях Украины. Первый этап исследования прошел с 10 по 28 апреля.

Студентов и сотрудников вузов, в частности, спрашивали, какие эмоции они испытывают при мысли о своей стране. На первом месте оказались тревога и страх (36%), далее — надежда (25%), возмущение и разочарование (20%), уважение, гордость и доверие (12-14%). Согласно опросу, уехать из страны хотели бы около трети респондентов. «Важные истории» отмечают, что в большинстве вузов этот показатель колеблется от 14% до 24%, в Высшей школе экономики такие настроения у 58% опрошенных.

64% опрошенных заявили, что доверяют президенту России Владимиру Путину. При этом в документах опроса отмечается, что по решению руководства ВШЭ такой вопрос студентам этого вуза не задавался.

Участникам опроса также предлагалось выбрать слова, которые лучше всего, по их мнению, подходят для описания нынешнего положения дел в России (можно было выбрать несколько вариантов). 44% респондентов назвали слово «кризис», 32% — упадок, 25% — «деградацию», 23% — «укрепление», 18% — «развитие», 16% — «возрождение», 8% — «стабильность».

На вопрос, о чем в первую очередь должно заботиться руководство России (он также предполагал несколько ответов), 69% респондентов ответили, что о «развитии экономики, обеспечении благосостояния граждан, повышении качества жизни» . По мнению 13% опрошенных, власти должны прежде всего думать о «силе государства, военной мощи и влиянии на международные процессы».

«Важные истории» отмечают, что подтвердить достоверность результатов опроса не могут, так как данные представлены уже в агрегированном виде.