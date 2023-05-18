Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о продвижении ВСУ на отдельных участках в боях за Бахмут. Так, по словам Маляр, к северу от Бахмута в ходе боев 18 мая украинские силы смогли продвинуться на отдельных участках на полкилометра. В южных пригородах Бахмута, заявила она, российские силы пытались вести наступление и вернуть ранее утраченные позиции, но понесли потери, а подразделениям ВСУ на отдельных участках удалось продвинуться на километр.

Также Маляр сообщила, что украинские военные продолжают контролировать юго-западную часть Бахмута, хотя российское командование стянуло к городу «большую часть своих резервов и значительно усилило группировку».

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», заявление Маляр в целом подтверждает общую картину происходящего в Бахмуте, о которой в последние несколько дней пишут различные источники: ЧВК Вагнера пытается наступать в городской черте Бахмута, а ВСУ продвигаются на окружающих населенный пункт флангах.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, в свою очередь, утверждает, что в Бахмуте наемники продвинулись в некоторых местах на «400 метров», а украинские военные удерживают лишь «квадратный километр» города. «К сожалению, — добавил он, — фланги сыпятся и дальше».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о ситуации в зоне боевых действий, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон.

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