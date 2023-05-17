«Яндекс» предупредил о сбоях в работе навигации в Москве. Они начались после атаки беспилотников на Кремль

Сбои в определении геопозиции в Москве могут приводить к трудностям в работе сервисов «Яндекс Такси», «Яндекс Драйв» и «Яндекс Самокаты». Об этом сообщили в «Яндексе», передает РИА Новости.

В компании рассказали, что из-за сбоев у некоторых пользователей такси может некорректно отображаться точка посадки. Теперь сервис дополнительно предлагает проверить адрес, с которого начинается поездка.

«Сложности возникают и при определении местоположения машин „Драйва“ и „Самокатов“ в центре города, а старт и завершение аренды могут быть временно недоступны», — заявили в «Яндексе».

Там отметили, что сбои не имеют отношения к инфраструктуре самих интернет-сервисов, так как мобильные приложения получают уже готовую ошибочную координату от устройства, на которое они установлены. С чем это связано, в компании не уточнили.

Проблемы с определением геопозиции начались в Москве 4 мая. Это произошло после того, как в ночь на 3 мая два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию президента Владимира Путина. О проблемах с GPS сообщали «Яндекс», каршеринг «Ситидрайв», а также сервис проката самокатов Whoosh. Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах писала, что в Москве начали глушить навигацию в пределах Бульварного и Садового кольца на время подготовки к параду 9 мая.