Автор «экспертизы» по делу Беркович и Петрийчук говорил, что «евреи активно за ваххабитов выступают назло русским». Российский еврейский конгресс пожаловался на него в СК
Российский еврейский конгресс попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина провести проверку в отношении Романа Силантьева, автора экспертизы, на основании которой на режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук завели уголовное дело об «оправдании терроризма».
Как сообщает РБК, поводом для обращения в СК стали комментарии Силантьева телеграм-каналу «Ломовка». Говоря о своей «экспертизе», он заявил, что спектакль «Финист ясный сокол», который поставила Беркович по пьесе Петрийчук, — «действительно об оправдании терроризма».
«Это недопустимо, особенно, когда за это премии театральные дают, когда это пиарится. Даже когда это, простите, люди еврейской национальности делают. Я уже не первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским. У нас есть целая группа евреев, которые вступили в эту организацию и там благополучно скончались. Наблюдая это — при том что ваххабиты хотят всех евреев вырезать под корень, — наблюдая это со стороны евреев, это уже постмодерн, честно говоря. Но это есть, есть в театрах известных. Это безобразие надо прекращать», — заявил Силантьев.
Российский еврейский конгресс просит проверить Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни. Его высказывания отправили на экспертизу Михаилу Дымарскому — доктору филологических наук, профессору Российского государственного педагогического университета имени Герцена. В конгрессе сообщили, что Дымарский пришел к однозначному выводу — «комментарий Силантьева содержит признаки антисемитизма».
Силантьев в разговоре с РБК заявил, что «ничего против евреев не имеет», а антисемитизм «по сути, разжигает сама Беркович». «Я бы на месте Российского еврейского конгресса действия Беркович осудил, как осудил деятельность террористической организации, которую она поддерживает», — добавил Силантьев.
Уголовное дело на Женю Беркович и Светлану Петрийчук завели из-за спектакля «Финист ясный сокол», который рассказывает о девушках, уехавших из России в Сирию, чтобы выйти замуж за радикальных исламистов. Фигурантки дела находятся под арестом. Театральные критики настаивают на том, что спектакль не только не «оправдывает» терроризм, но, напротив, «разоблачает механизмы терроризма».