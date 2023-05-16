Катрин Денев прочла стихотворение Леси Украинки на открытии Каннского кинофестиваля
Французская актриса Катрин Денев прочитала по-французски стихотворение Леси Украинки «Надежда» во время церемонии открытия Каннского международного кинофестиваля. Видео опубликовал телеканал France 2.
«Надежда»
Нет больше свободы, судьбы лишена,
Лишь только надежда осталась одна:
Надежда вернуться хоть раз в Украину,
Взглянуть на страну, мне родную до ныне,
На Днепр посмотреть, на красоты его -
Потом хоть живи, хоть умри, все равно;
Увидеть бескрайние степи, могилы,
Последний раз вспомнить, какими мы были…
Нет больше свободы, судьбы лишена,
Лишь только надежда осталась одна.
Оригинал стихотворения:
«Надія»
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,
Поглянути ще раз на синій Дніпро, —
Там жити чи вмерти, мені все одно;
Поглянути ще раз на степ, могилки,
Востаннє згадати палкії гадки…
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна.
«Непревзойденная Катрин Денев поддержала Украину. Киноактриса зачитала стихотворение Леси Украинки „Надежда“ во время церемонии открытия», — заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Каннский международный кинофестиваль в 76-й раз пройдет с 16 по 27 мая.