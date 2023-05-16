Катрин Денев прочла стихотворение Леси Украинки на открытии Каннского кинофестиваля

«Надежда»

Нет больше свободы, судьбы лишена,

Лишь только надежда осталась одна:

Надежда вернуться хоть раз в Украину,

Взглянуть на страну, мне родную до ныне,

На Днепр посмотреть, на красоты его -

Потом хоть живи, хоть умри, все равно;

Увидеть бескрайние степи, могилы,

Последний раз вспомнить, какими мы были…

Нет больше свободы, судьбы лишена,

Лишь только надежда осталась одна.

Оригинал стихотворения:

«Надія»

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,

Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, —

Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,

Востаннє згадати палкії гадки…

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна.