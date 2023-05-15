«Важные истории»: Кремль под угрозой уголовного преследования запретил чиновникам увольняться во время войны

Высокопоставленным российский чиновникам под угрозой уголовного преследования запретили увольняться во время войны. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на .

В Кремле желание уйти с поста расценивают как предательство, поэтому перед госслужащими поставили задачу «демонстрации единства», отмечает издание.

При этом один из собеседников «Важных историй», что желающих уйти после начала войны «много», но «если все уйдут, будет потеряно управление». Из запрета на увольнение бывают исключения — например, по состоянию здоровья или в связи с коррупцией.

При этом два близких к администрации президента собеседника «Медузы» говорят, что для большинства чиновников и в особенности для губернаторов уход с госслужбы был затруднен и до войны. Например, еще в 2021 году РБК сообщал, что в отставку просился оренбургский губернатор Денис Паслер — но в итоге он до сих пор сохраняет свой пост. «Все решается индивидуально. [бывшему руководителю „Почты России“ Максиму] Акимову дали уйти, [бывшему губернатору Чукотки Роману] Копину тоже. Но общий тренд действительно такой — оставаться на своих местах», — сказал один из собеседников «Медузы».

После вторжения РФ в Украину высокопоставленным чиновникам ограничили выезд за границу. В марте 2023 года «Система» сообщала, что часть сотрудников российских госкомпаний и чиновников попросили «сдать на хранение» загранпаспорта. The Bell в апреле писал, что сотрудникам аппарата правительства выезд фактически закрыли вообще. В Кремле, писало издание, таких ограничений нет.