В Турции официально объявили, что на выборах президента будет второй тур

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган не смог одержать победу на президентских выборах в первом туре, в стране пройдет второй тур голосования. Об этом официально объявил глава Высшего избирательного совета страны (YSK) Ахмет Йенер, передает TRT Haber.

Второй тур пройдет 28 мая.

Йенер объявил результаты первого тура, по итогам которого Эрдоган получил 49,51% голосов, а его главный соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88%. Кандидат от партийного блока «Альянс АТА» Синан Оган получил 5,17% голосов.

Явка на выборах в Турции составила 88,92%, за границей — 52,69%. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно было набрать более 50% голосов.

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Реджеп Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года, а до этого, с 2003 года, он руководил страной в качестве премьер-министра. Незадолго до голосования 14 мая он пообещал уважать его результаты и уйти из власти в случае поражения на выборах.