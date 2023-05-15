В Петербурге охранники не пустили Александра Бастрыкина на стройку. СК возбудил уголовное дело

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 14 мая попытался попасть на стройку в Санкт-Петербурге — северный намыв на Васильевском острове. Как писала «Фонтанка», Бастрыкин был в штатском и без охраны (издание уточняло, что у главы СК дом недалеко от этой стройки).

Охрана стройки, которую ведет «Группа ЛСР», Бастрыкина не пропустила. Не помогло даже служебное удостоверение, по данным «Фонтанки», охранники отреагировали на него словами: «И что?».

Бастрыкин ушел и вернулся уже в сопровождении ОМОНа. После этого Следственный комитет РФ опубликовал сообщение о возбуждении уголовного дела по статье 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и опубликовал «оперативное видео» (на нем ничего не происходит, но посмотреть его можно здесь). На стройку, говорилось в сообщении, жаловались местные жители.

Как обращает внимание «Фонтанка», пресс-служба Следственного комитета РФ не стала упоминать ни о попытке Бастрыкина пройти на стройку, ни о том, что уголовное дело из-за этого объекта уже второе. Предыдущее дело, также возбужденное по статье 246 УК РФ, отменила прокуратура. При этом в сообщении СК говорилось, что помимо прочего Бастрыкин поручил проверить и «соблюдение застройщиком закона об охранной деятельности».

«Группа ЛСР», комментируя уголовное дело, в свою очередь, заявила, что в ходе работы над северным намывом «проходили неоднократные проверки разного рода надзорных органов, в том числе и Следственного комитета, в ходе которых были предоставлены все необходимые документы». Компания, подчеркивается в заявлении, продолжает сотрудничать с проверяющими и действовать строго в рамках правового поля.

15 июля СК объявил о еще одном уголовном деле — в отношении компании «Агис», охраняющей стройку. По версии следствия, заявил СК, 14 мая на территории объекта на Морской набережной сотрудники компании «умышленно совершили действия, выходящие за пределы полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующим осуществление частной охранной деятельности, а именно противодействовали сотрудникам СК России». Дело расследуется по статье о превышении полномочий работниками частной охранной организации (ч.1 ст. 203 УК РФ).

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