Россия ударила по Украине беспилотниками и крылатыми ракетами. ВСУ сбили 18 дронов-камикадзе и три ракеты

Российские войска атаковали Украину с разных направлений в ночь на 14 мая, сообщили Воздушные силы Украины. По всей стране объявляли воздушную тревогу. По данным украинской стороны, в нападении участвовали ударные беспилотники типа «Шахед», крылатые ракеты «Калибр», Х-101, Х-555 и Х-55.

За ночь украинские силы уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 18 дронов-камикадзе «Шахед», а также три крылатые ракеты Х-101, Х-555, Х-55. Об уничтожении «Калибров» в сообщении ВСУ не сказано.

В Тернопольской области зафиксировали попадания крылатых ракет, сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш. По его словам, разрушены два и повреждены 12 дачных домов, гражданские торговые и хозяйственные объекты и девять грузовых автомобилей. О пострадавших не сообщается. Вечером 13 мая регион также находился под ударом, пострадали два человека.

Российские войска также нанесли удар по объекту инфраструктуры в Харькове, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. «В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось без значительных разрушений», — сказал он. По словам мэра, никто не пострадал. Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что поврежден объект транспортной инфраструктуры, общежития и многоквартирный жилой дом.

В Киевской военной администрации сообщили, что в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за седьмой воздушной атаки на город с начала мая. Существовала вероятность, что Россия ударит по Киеву крылатыми ракетами, но в воздушном пространстве вокруг города таких крылатых ракет не обнаружили.