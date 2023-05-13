В городе Клинцы в Брянской области упал вертолет

Вертолет потерпел крушение в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Baza пишет, что вертолет упал в городе Клинцы. По данным издания, перед падением вертолет долго кружил над городом и упал в частном секторе.

Собеседник ТАСС заявил, что, по предварительным данным, вертолет упал из-за пожара двигателя. При этом на одном из видео очевидцев слышен взрыв во время полета вертолета.

Российские провоенные телеграм-каналы пишут, что крушение потерпел вертолет Ми-8. Официального подтверждения этой информации нет.

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