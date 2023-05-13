Российские войска атаковали беспилотниками Хмельницкую область, Николаев и Киев. ВСУ заявили, что 17 дронов из 21 удалось сбить

В ночь на 13 мая российские войска обстреляли город Николаев. Как сообщил глава администрации Николаевской области Виталий Ким, повреждения получили пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание одного из предприятий.

В обоих зданиях возникли пожары, их потушили. В результате три человека пострадали. По данным местных властей, город атаковали беспилотники «Шахед».

Об атаке беспилотников сообщил глава Киевской городской администрации Сергей Попко. Он заявил, что все атаковавшие украинскую столицу дроны-камикадзе были сбиты.

В Хмельницкой области в результате атаки возник пожар на промышленном предприятии.

Воздушные силы Украины сообщили, что всего ночью российские войска выпустили по Украине 21 дрон, 17 из них были сбиты.

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