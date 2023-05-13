Назначенные Россией «власти» оккупированной части Харьковской области призвали жителей уехать

Назначенная Россией «администрация» аннексированной части Харьковской области призвала жителей «на время» покинуть регион «до установления благоприятных для жизни условий».

В сообщении «властей» говорится, что такая рекомендация дается «в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и с целью избежать жертв среди мирного населения».

В случае эвакуации местным жителям пообещали оказать «всю необходимую помощь и поддержку в последующем обустройстве».

В марте 2023 года назначенный Россией «глава» оккупированной части Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что под контролем российских военных находится 29 населенных пунктов области, где проживают около трех тысяч человек.

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