Глава Минюста предложил лишить «иноагентов» возможности зарабатывать деньги

Глава Минюста России Константин Чуйченко предложил лишить людей, объявленных «иностранными агентами», возможности зарабатывать деньги. Об этом он заявил Петербургском международно юридическом форуме, его слова приводит РИА Новости.

«Мы на сегодняшний день лишили иноагентов государственного финансирования, а почему бы их вообще не лишить финансирования и возможности зарабатывать деньги?» — сказал глава Минюста.

По его мнению, статус «иноагента» необходимо также давать за деятельность, направленную против «духовно-нравственных ценностей».

«Что такое иностранный агент? Бытует мнение, что это привлечение к ответственности, да, наделение статусом. Ничего подобного. Это всего лишь, действительно, наделение статусом, который предполагает необходимость соблюдения этим человеком или этим лицом определенных поведенческих условий. И этот статус сейчас должен приобретать, в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей», — считает Чуйченко.

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко ранее сообщал, что российские власти планируют добавить категорию «третьи лица» в закон об «иностранных агентах». По его словам, в эту категорию будут попадать люди, «которые могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать будущим или действующим „иноагентам“ нарушать 255-й закон [о контроле за деятельности лиц, находящихся под иностранным влиянием]».

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