В Ярославской области ученого отправили под домашний арест по делу о «финансировании экстремистской деятельности»

Суд города Переславля-Залесского Ярославской области отправил под домашний арест местного жителя 1957 года рождения, заподозренного в «финансировании экстремистской деятельности» ( ).

Как сообщают «Коммерсант» и «МК Ярославль», обвиняемым является Сергей Абрамов — член-корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических наук.

С 2003 по 2022 год он возглавлял Институт программных систем имени Айламазяна РАН, находящийся в Переславле-Залесском. Затем стал главным научным сотрудником института. Также он курировал от России программы СКИФ и СКИФ-ГРИД, целью которых была разработка суперкомпьютеров по проекту союзного государства России и Беларуси. В 2006 году за работу над этим проектом Абрамов получил премию правительства России в области науки и техники.

По данным портала YarNews, меру пресечения ученому избрали еще 12 апреля.

Источник «Коммерсанта» заявил, что Абрамова подозревают в переводе денег одной из запрещенных в России организаций. Какой именно, он не уточнил.

Летом 2022 года правоохранительные органы возбудили дело против журналиста «Новой газеты» и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина по статье о «финансировании экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 282.3 УК) — из-за перевода тысячи рублей в адрес ФБК. Заякин покинул страну, он объявлен в розыск и заочно арестован.

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