В Перми задержали трех подозреваемых в сборе денег от имени Маргариты Симоньян якобы на закупку техники на войну

В Перми полицейские задержали трех подозреваемых в мошенничестве — они собирали деньги якобы на помощь российским военным от имени главного редактора RT Маргариты Симоньян, сообщает МВД.

Как утверждают в министерстве, задержанные создали несколько телеграм-каналов, в которых публиковали сообщения о необходимости закупки техники для российских военных, участвующих во вторжении в Украину. Подписчикам предлагалось перечислять деньги на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам, после чего собранные средства похищались, рассказали в ведомстве.

На телеграм-каналы в полицию пожаловалась сама Симоньян. «Собирали [деньги] в фейковом Telegram-канале 'Мнение Маргариты Симоньян' с почти полутора сотнями тысяч подписчиков. Публиковали там копипасты из моего настоящего канала, а также всякое вранье и объявляли постоянные сборы», — написала она.

По данным следствия, суммы единовременных переводов мошенникам достигали 20 тысяч рублей, а оборот по счетам задержанных за последние полтора месяца составил семь миллионов рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве ( ). Всем фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Все новости дня

Война Четыреста сорок третий день. Онлайн «Медузы»

Все новости дня

Война Четыреста сорок третий день. Онлайн «Медузы»