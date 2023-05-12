Украина ввела санкции в отношении почти 500 компаний и 300 физических лиц, связанных с военной промышленностью России

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых пакетах санкций в отношении российской военной промышленности. В санкционные списки, пишет украинское издание «Экономическая правда», внесены 493 юридических и 208 физических лиц.

«Сотни физических и юридических лиц государства-террориста и связанных с Россией становятся мишенью глобальной изоляции. Очень активно работаем с партнерами, чтобы все, кто фактически продуцирует эту агрессию, кто дает оружие, боеприпасы, технику и технологии в руки террористов, — чтобы все они были раздавлены миром», — заявил Зеленский.

Большинство компаний, в отношении которых введены санкции, из России и Беларуси. Среди них белорусские машиностроительные предприятия, российские предприятия легкой промышленности, в том числе ряд швейных и обувных фабрик, приборостроительные заводы и компании — производители электроники.

Также президент Украины объявил о конфискации доли в «Запорожстали», которой, как подчеркнул Зеленский, через подставные лица и офшорные компании владел российский банк. Название кредитной организации Зеленский не уточнил, но «Коммерсант», обратило внимание РБК, в 2010 году писал, что российский ВЭБ финансировал в качестве агента сделку по покупке «Запорожстали».

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