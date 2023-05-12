Илон Маск объявил об уходе с поста гендиректора Twitter

Бизнесмен Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter. Об этом он написал в своем микроблоге.

По словам Маска, он уже нашел нового гендиректора. Имя преемника он не назвал, лишь отметив, что это женщина. Она приступит к работе примерно через шесть недель.

Сам Маск займет должности председателя совета директоров и технического директора компании. Причин, по которым он покидает пост гендиректора, бизнесмен не уточнил.

Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре 2022 года, после чего возглавил компанию. Его действия неоднократно подвергались критике из-за серии спорных решений, в том числе массовых увольнений сотрудников, несогласных с его политикой, попыток ввести платную верификацию и блокировку аккаунтов неугодных журналистов.