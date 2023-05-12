Бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко приговорили к девяти годам колонии

Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко приговорен к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ

Одинцовский городской суд Московской области, рассмотревший дело Максименко, также назначил бывшему замглавы ФСИН штраф 43 миллиона 378 тысяч рублей и лишил его права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, либо функций представителя власти, сроком на 11 лет.

Максименко обвинялся в том, что в 2018-2019 годах в Москве о в рамках исполнения федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы» организовал незаконное заключение ФСИН «заведомо неисполнимых госконтрактов» на общую сумму 3,6 миллиарда рублей с подведомственным ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу». Затем связанные с Максименко компании, установило следствие, заключили с управлением строительства договоры субподряда. За заключение этих контрактов Максименко получил взятку в 2,2 миллиона рублей «в виде аренды дома на Рублевке». Ущерб государству от действий бывшего замглавы ФСИН был оценен в 330 миллионов рублей.