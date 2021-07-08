Против бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко возбудили дело о взятке из-за бесплатной аренды дома на Рублевке

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Следственный комитет возбудил второе уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко, сообщила «Интерфаксу» его адвокат Кадрия Хамзина.

Дело возбудили по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ). Максименко вину не признал. Адвокат не привела подробности дела.

«База» писала 3 июля, что расследование начали из-за «взятки в виде аренды дома на Рублевке». По информации издания, с декабря 2018 по август 2019 года Максименко и его близкие не платили за аренду жилья в одном из самых элитных мест в Москве — вместо них 1,8 миллиона рублей заплатил руководитель организации, выступавшей подрядчиком ФСИН.

В ноябре 2020 года Следственный комитет обвинил бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко в злоупотреблении должностными полномочиям при заключении госконтрактов для строительства объектов пенитенциарной системы. По данным следствия, из-за этого федеральная целевая программа по развитию уголовно-исполнительной системы не была исполнена на 2,1 миллиарда рублей, а ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» понесло ущерб в 189 миллионов рублей. Максименко вину не признал.

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