Мировой судья в Савеловском районе Москвы назначил компании VK (в прошлом Mail.ru Group) административный штраф в размере 60 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Савеловского суда Москвы.

ООО «ВК» признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных). Эта статья предусматривает для юрлиц штраф в размере от 60 тысяч до 100 тысяч рублей

Компанию оштрафовали из-за утечки данных пользователей почты Mail.ru. Суд заявил, что VK предоставила неправомерный доступ к базе данных, содержащих персональные сведения пользователей. В суде сообщили, что, согласно внутреннему расследованию компании, «причиной инцидента является проникновение внешнего злоумышленника в апреле 2022 года в тестовый контур ИТ-инфраструктуры оператора».

Как стало известно в начале января, в открытый доступ попали данные 3,5 миллиона пользователей почты Mail.ru. В сеть утекли адреса почты на доменах mail.ru, bk.ru и inbox.ru, имена и фамилии, а также номера телефонов пользователей. В компании VK утверждали, что данные оказались в сети из-за «утечки стороннего сервиса» в начале 2022 года, а также подчеркнули, что «пользователям почты ничего не угрожает».

В 2022 году в России в сеть утекло более 667 миллиона записей с персональными данными, что почти в три раза больше, чем в 2021 году, показало исследование группы компаний InfoWatch, представленное в апреле.