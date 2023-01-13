В открытый доступ попали данные 3,5 миллиона пользователей почты Mail.ru. В компании уверяют, что пользователям ничего не угрожает

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В открытом доступе появились 3,5 миллиона пользователей почты Mail.ru, сообщил 13 января телеграм-канал «Утечки информации».

Среди опубликованных данных — адреса почты, ники, имена и фамилии, а также телефоны пользователей.

В Mail.ru подтвердили утечку, однако заявили, что не несут за нее ответственность. «Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года», — заявили в компании.

В Mail.ru подчеркнули, что «пользователям почты ничего не угрожает» и объявили о проведении «тщательной проверки».

Утечкой также заинтересовался Роскомнадзор. Там пообещали проверить информацию об инциденте.

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