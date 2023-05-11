В центре Милана взорвался фургон с газовыми баллонами. Загорелись еще несколько автомобилей. Эвакуирована находящаяся рядом школа

В центре Милана произошел мощный взрыв. Очевидцы рассказали, что взорвался фургон, перевозивший газовые баллоны.

Школу, находящуюся рядом с место происшествия, эвакуировали. Есть информация об одном пострадавшем, получившем ожоги рук.

Телеканал Sky TG24, сообщает, что взрыв произошел на улице Пьер Ломбардо, а Milano Today пишет, что на пересекающей ее улице Вазари.