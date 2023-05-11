Спикер Госдумы объявил благодарность участнику российской делегации, вырвавшему украинский флаг из рук депутата Рады на саммите в Анкаре

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил благодарность сотруднику аппарата российского парламента Валерию Ставицкому, который на сессии Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) вырвал украинский флаг из рук депутата Верховной Рады.

Согласно пресс-службе Госдумы, благодарность Ставицкому и главе российской делегации депутату Ольге Тимофеевой была объявлена «за профессионализм в отстаивании позиции России в ПАЧЭС».

«Наши коллеги столкнулись с провокацией представителей киевского режима. Подобные выходки недопустимы. При этом Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, к сожалению, становится заложником разрушительной политики Вашингтона и Брюсселя», — заявил Володин.

Ранее в сети распространилась видеозапись инцидента, который произошел на саммите в Анкаре. На ней депутат Верховной Рады Александр Мариковский разворачивает украинский флаг за спиной Тимофеевой (по данным телеграм-канала Baza, депутат тогда давала комментарий программе «60 минут»). После чего Ставицкий вырывает флаг из рук Мариковского и пытается уйти, однако депутат догоняет его, забирает флаг и наносит несколько ударов члену российской делегации. После этого участников потасовки разнимают.