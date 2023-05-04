На саммите в Анкаре представитель российской делегации вырвал украинский флаг у депутата Рады. Тот в ответ напал на него

В Анкаре во время Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) произошла потасовка между членами российской и украинской делегаций.

Видео конфликта опубликовал украинский журналист Денис Гороховский. На нем представитель российской делегации вырывает украинский флаг из рук депутата Верховной Рады Александра Мариковского. Тот в ответ нападает на него.

Об инциденте также сообщило российское агентство ТАСС. В сообщении со ссылкой на источник в российской делегации говорится, что член украинской делегации напал на секретаря делегации РФ Валерия Ставицкого в коридорах гостиницы, где проходит саммит.

«Мы находимся в гостинице, разбираемся, принимаем необходимые меры. Прибыл консул и врач, оказываем необходимую помощь», — сказали в посольстве России в Анкаре.

О том, что российский дипломат вырвал украинский флаг из рук депутата Рады, в сообщении ТАСС не говорится. Позже в заметке агентства появилось упоминание видео, на котором представитель российской делегации вырывает из рук украинского депутата флаг.

Телеграм-канал Baza пишет, что Мариковский вышел с флагом в тот момент, когда депутат Госдумы Ольга Тимофеева давала комментарий программе «60 минут». Он также «выкрикивал проукраинские лозунги».