«Не суетитесь. Я отлично. Весела, жива и здорова». Женя Беркович написала письмо из СИЗО

Женя Беркович, которую арестовали по делу об «оправдании терроризма», возбужденному из-за спектакля «Финист ясный сокол» в ее постановке, передала письмо из СИЗО.

Послание Беркович опубликовала в фейсбуке Екатерина Хорикова — телеведущая, продюсер, основатель портала W-O-S. Беркович благодарит за поддержку и просит:

Не делайте из меня Жанну ДʼАрк! Я девочка, я хочу домой, проссеко и большой толстый стейк. А не быть знаменем! Не ругайтесь между собой хотя бы моим именем и никого не ешьте! (только пейте) Давайте, все за котиков, не против друг друга? Не суетитесь. Я отлично. Весела, жива и здорова. Семья под контролем! Коты накормлены! в этом деле вообще не при чем. Честное слово. Клянусь своим дневным и ночным кремом, которые я не успела даже распечатать. Я счастлива вашим письмам и простите, если не отвечаю — не успеваю!

В другом письме из СИЗО, адресованном маме Елене Михайловне Эфрос, Беркович пишет, что единственный раз заплакала, когда в зале суда зачитали список поручителей. «Я не думала, что такая поддержка вообще бывает», — подчеркнула Беркович.

«Не буду тебе описывать быт СИЗО, . Вполне неплохо, только дубак и сигареты кончились», — пишет Беркович, добавляя, что на прогулке она пока не была (когда было написано письмо, не уточняется, Беркович арестовали 5 мая — прим. «Медуза»).

Женя Беркович и драматург Светлана Петрийчук (ее тоже отправили в СИЗО) проходят подозреваемыми по делу об «оправдании терроризма», они арестованы. Дело возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол», которую написала Петрийчук и поставила Беркович. В пьесе рассказывается о женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за приверженцев радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

«Финист ясный сокол» — лауреат театральной премии «Золотая маска».

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