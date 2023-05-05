За Женю Беркович дали поручительства Константин Райкин, Олег Меньшиков и Вениамин Смехов

В Замоскворецком суде на слушаниях по мере пресечения Жене Беркович защита попросила приобщить поручительства. Их предоставили многие деятели культуры, а также правозащитники, рассказал «Медузе» журналист, который находится в зале суда.

Среди поручителей — Олег Меньшиков, Вениамин Смехов, Ксения Собчак, Нюта Федермессер, Александр Лунгин, Елена Панфилова, Максим Виторган, Арина Бородина, Константин Райкин.

Также адвокаты попросили приобщить к делу документы об усыновлении детей с инвалидностью, которых воспитывает Беркович.

Женя Беркович, а также драматург Светлана Петрийчук являются подозреваемыми по делу об «оправдании терроризма». Поводом к уголовному преследованию стал спектакль Беркович по пьесе Петрийчук «Финист Ясный Сокол», рассказывающий о женщинах, «решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию». Этот спектакль, поставленный при поддержке Минкульта РФ, в 2022 году получил две «Золотых маски».