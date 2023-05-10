Baza и Astra: дроны ударили по военному полигону под Воронежем. Ранены более десяти человек

Два беспилотника атаковали военный полигон в Воронежской области в ночь на 10 мая, сообщил телеграм-канал Astra со ссылкой на источники.

Ранены больше десяти военнослужащих, точное число пострадавших уточняется, отметила Astra. На место происшествия направили 10 бригад скорой помощи.

Телеграм-канал Baza без ссылки на источник сообщил, что из-за взрыва двух беспилотников, начиненных взрывчаткой, пострадали «около 14» военнослужащих. По предварительным данным, погибших нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что два беспилотника утром 10 мая пытались атаковать военный объект в регионе. «В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением», — сообщил Гусев. Он не уточнил, есть ли пострадавшие.

Кроме того, как утверждает Astra, утром 9 мая в Воронеже, предположительно, сбили ракету. Baza пишет, что был сбит «неопознанный летательный объект». Обломки нашли вечером в лесу недалеко от кладбища «Никольское» на окраине Воронежа, пишет телеграм-канал Shot. В шести километрах от этого места находится военный аэродром Балтимор, отметили медиа. По их данным, никто не пострадал.

Министерство обороны РФ на момент публикации не комментировали эти сообщения.

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