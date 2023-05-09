В Москве полицейские избили мужчину, вышедшего к метро с украинским флагом. На него составили протокол о «дискредитации» российской армии

В Москве сотрудники полиции задержали Александра Посконного, который вышел к метро «Тверская» с флагом Украины. Об этом «ОВД-Инфо» рассказал сам Посконный.

По его словам, полицейские дважды избили его — сперва во время задержания, а затем в автозаке. Также он рассказал, что сотрудники полиции угрожали ему уголовным делом по статье об экстремизме.

В итоге, по данным ОВД-Инфо, Посконного отпустили из отдела полиции с протоколом по статье о «дискредитации» российской армии.

Посконный также сообщил правозащитникам, что в отделе находились еще как минимум три человека, задержанные из-за желтого и синего цветов на одежде.

Статья о «дискредитации» российской армии РФ появились в Уголовном кодексе и КоАП вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. По данным статистики судебного департамента при Верховном суде РФ, за 2022 год в российские суды поступили 5622 административных протокола о «дискредитации» армии РФ. По ним суды назначили 4439 штрафов, тем самым оштрафовав российских граждан на более чем 151 миллион рублей.

В свою очередь «Медиазона» пишет, что к середине апреля 2023 года в районные суды поступило уже более 6 500 протоколов о «дискредитации» армии.

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