Эрдоган объявил об увеличении зарплат госслужащих на 45%. Через пять дней в Турции пройдут президентские выборы

Президент Турции Реджеп Эрдоган за пять дней до президентских выборов объявил о повышении зарплат госслужащих, сообщает пресс-служба президента.

«Мы повышаем заработную плату [госслужащих] на 45%, включая долю социального обеспечения. Таким образом, мы повышаем минимальную заработную плату государственных служащих до 15 тысяч лир (около 770 долларов)», — заявил Эрдоган.

Власти намерены поднять зарплаты примерно 700 тысячам госслужащих в период в 2023-2024 годах. Кроме того, пишет агентство «Анадолу», власти также собираются повысить оплату сверхурочных, оклад ночных работников и довольствие ветеранов.

Эрдоган руководит Турцией 20 лет — сначала в качестве премьер-министра (с 2003 года), а потом в качестве президента (с 2014-го).

14 мая в стране пройдут президентские выборы. Судя по результатам опросов, Эрдоган может их проиграть. Главным соперником действующего президента является 74-летний кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, депутат парламента Турции и лидер Республиканской народной партии. Опросы показывают, что у него и у Эрдогана примерно равные шансы на победу.

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