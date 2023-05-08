В берлинской клинике «Шарите» (там лечился Навальный после отравления) задержали кардиолога по подозрению в убийстве пациентов

Кардиолог клиники «Шарите» в Берлине задержан по подозрению в убийстве двух пациентов, сообщает Berliner Zeitung.

Имя подозреваемого не раскрывается, известно лишь, что ему 55 лет. Врача обвиняют в двух случаях убийства пациентов в 2021 и 2022 годах. По утверждению следствия, он намеренно вводил чрезмерные дозы седативного средства пациентам в отделении интенсивной терапии, чтобы они умерли. Точные мотивы кардиолога не известны. 8 мая суд Берлина изберет ему меру пресечения.

По данным издания, врача отстранили от работы еще в августе 2022 года, когда руководство клиники получило анонимное сообщение о незаконной медицинской процедуре. Обвинения в адрес кардиолога выдвинули только после получения медицинского заключения. Эксперты изучили четыре подозрительных случая смерти в «Шарите», к которым был причастен подозреваемый, и пришли к выводу, что в двух из них введение чрезмерной дозы препарата не было оправдано с медицинской точки зрения.

Как напоминает Berliner Zeitung, в 2006 году в Германии приговорили к пожизненному заключению медсестру, работавшую в кардиологическом отделении интенсивной терапии «Шарите». Ее обвинили в убийстве четырех пациентов, у которых была сердечная недостаточность. Медсестра ввела каждому из них чрезмерные дозы препаратов, мотивировав свои действия жалостью к пациентам, которым оставалось жить несколько недель.

Берлинская клиника «Шарите», основанная в 1710 году, считается одной из крупнейших больниц Европы.

В 2020 году в «Шарите» проходил лечение Алексей Навальный. 20 августа ему стало плохо в самолете Томск — Москва. Политика доставили в больницу в Омске, откуда через два дня в состоянии комы эвакуировали в Германию в «Шарите». В сентябре правительство ФРГ объявило, что немецкие врачи обнаружили у Навального отравление веществом из группы «Новичок». Издания Bellingcat и The Insider выпустили расследование, в котором утверждалось, что за отравлением Навального стоит специальная группа сотрудников ФСБ. Позже Навальный опубликовал запись разговора с одним из отравителей, который фактически сознался в содеянном.

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