В Берлине запретили советские и российские флаги на 9 мая

Высший административный суд Берлина-Бранденбурга оставил в силе запрет на демонстрацию флагов России и СССР, а также георгиевской ленты во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, сообщает Bild.

5 мая полиция Берлина объявила, что запрещает в дни празднования 78-й годовщины окончания Второй мировой войны приносить на территорию советских мемориалов в Тиргартене, Трептов-парке и парке Шёнхольцер-Хайде флаги России и Украины, символику СССР, георгиевские ленты, военную форму. Также посетителям запретили исполнять военные песни и делать заявления, оправдывающие или прославляющие российское вторжение в Украину.

Как пишет «Радио Свобода», украинская НКО Vitsche успешно оспорила в административном суде полицейский запрет на демонстрацию флагов Украины

Затем суд по другому срочному иску разрешил демонстрировать и российские флаги перед мемориалом в районе Тиргартен. Полиция подала жалобу на это решение, мотивировав это тем, что российская символика в условиях продолжающейся войны может быть воспринята как проявление симпатии и призыв к дальнейшему насилию.

Решение Высшего административного суда Берлина-Бранденбурга, вынесенное 8 мая, является окончательным и не может быть оспоренным.

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