Российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области
Источник: Олег Синегубов
Вечером 8 мая российские военные обстреляли Харьков и Харьковскую область. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, зафиксированы не менее шести ударов ракетами С-300. В результате есть попадания в Харьковском районе. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Также СМИ сообщают об обстрелах в Днепропетровской и Сумской областях.
Глава военной администрации Днепропетровской области заявил, что в регионе работает система ПВО. Мэр Днепра Борис Филатов пишет о нескольких взрывах в городе.
Администрация Сумской области сообщила, что в течение дня российские войска совершили 12 обстрелов. По области зафиксировано 70 взрывов.