Российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области

Вечером 8 мая российские военные обстреляли Харьков и Харьковскую область. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, зафиксированы не менее шести ударов ракетами С-300. В результате есть попадания в Харьковском районе. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Также СМИ сообщают об обстрелах в Днепропетровской и Сумской областях.

Глава военной администрации Днепропетровской области заявил, что в регионе работает система ПВО. Мэр Днепра Борис Филатов пишет о нескольких взрывах в городе.

Администрация Сумской области сообщила, что в течение дня российские войска совершили 12 обстрелов. По области зафиксировано 70 взрывов.

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