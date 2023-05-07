«Зенит» в девятый раз (и пятый раз подряд) стал чемпионом России по футболу

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московский «Спартак» в 26-м туре Российской премьер-лиги и досрочно стали победителями турнира.

Встреча, проходившая на «Газпром Арене» в Петербурге, завершилась со счетом 3:2.

За четыре тура до конца чемпионата «Зенит» набрал 64 очка, оторвавшись от ближайших преследователей из московского ЦСКА на 13 баллов.

«Зенит» завоевывает золото чемпионата России по футболу в пятый раз подряд и девятый раз в истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23). В 1984 году команда также победила в чемпионате СССР.

На сайте «Зенита» сообщается, что он стал «десятикратным чемпионом страны».