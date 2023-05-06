«Интерфакс»: писатель Захар Прилепин находится в тяжелом состоянии. Его прооперируют в больнице в Нижнем Новгороде

Писателя Захара Прилепина, получившего ранение в результате взрыва, прооперируют в Нижнем Новгороде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника агентства, врачебный консилиум решил не перевозить Прилепина в Москву. Состояние писателя врачи оценивают как тяжелое.

Ранее сообщалось, что Прилепина с места происшествия вертолетом доставили в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко.

В свою очередь телеканал РЕН утверждает, что у Прилепина были выявлены тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. По данным источника канала, в больницу писатель поступил в сознании. Врачи уже приступили к операции, пишет РЕН.

Машина Захара Прилепина взорвалась 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Писатель был ранен, его водитель погиб. Следственный комитет РФ возбудил в связи со взрывом уголовное дело по статье о теракте.

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