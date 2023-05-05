В сербской деревне произошла стрельба. Погибли восемь человек

В Сербии в общине Младеновац произошла стрельба, в результате которой погибли восемь человек, еще 13 получили ранения — семеро находятся в критическом состоянии, сообщают местные газеты Blic и Novosti.

По данным СМИ, стрельбу в ночь на 5 мая открыл 21-летний местный житель. Он скрылся с места преступления. В его поисках задействованы более 600 сотрудников силовых структур. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич расценил произошедшее как террористический акт.

По информации Blic, конфликт начался во дворе школы в деревне Дубона. Газета пишет, что мужчина поссорился с несколькими людьми, после чего пошел домой, вернулся с автоматом и начал стрелять. Затем он скрылся в одной из близлежащих деревень. Издание уточняет, что правоохранительные органы постепенно сужают круг поисков.

Обновление. Стрелка задержали в селе недалеко от города Крагуевац, сообщает Novosti. По данным газеты, преступник скрывался у своего дяди.

3 мая в Белграде в одной из школ района Врачар семиклассник открыл стрельбу, в результате чего погибли девять человек. С 5 по 7 мая в Сербии объявлен трехдневный траур по погибшим в школе.